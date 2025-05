Roblox & Minecraft ¿De verdad son tan parecidos?

Hola! Soy nuevo aqui en esta maravillosa pagina y decidi hablar de un tema el cual siempre quise "discutir",es una comparacion entre dos juegos para ver si son tan parecidos como dicen,empezemos.







Roblox

Este es un juego MULTIJUGADOR 3D en linea GRATUITO que fue creado en 2004 (o 2006 como dicen algunos),su Jugabilidad,pues,no tiene una definida,se podria decir que es un SandBox,pero al mismo tiemopo no. Roblox es mas bien una plataforma de creacion de juegos (Como Gamemaker,Unity,Unreal Engine,Etc),ya que este nos deja a nosotros crear nuestros porpios juegos o "Places" por medio de Roblox Studio como los llaman ellos,esto es mas apoyado con la posibilidad de poder PROGRAMAR con el lenguaje de programacion Lua,una forma de empezar a aprender programacion muy rentable. (Tambien hay plugins!)



Esto nos da una cantidad casi infinita de juegos disitintos,de generos diferentes,que van desde Terror,RPG,Survival,etc. . .

Los creadores de estos juegos son pagados con ROBUX,la moneda de este juego (QUE DEBERIAN AGREGAR AQUI >:V),que puede ser canjeada por accesorios cosmeticos para tu personaje o para mejorar tu juego,aunque esta tambien puede ser comprada por dinero real (que esperaban,es gratuito)

Hasta el momento ya se cuentan con mas de 5.000.000 de creadores de juegos,una cantidad bestial.

no hay un modo de "Un solo jugador" o Sigleplayer (que es lo mismo) y por eso siempre requeriria conexion a internet o WiFi,esto para algunos puede ser un punto negativo,ya que no mucha gente puede gosar de buena internet (Yo,por ejemplo,vivo en argentina,apenas llegan 50 Megas,mientras que en otros paises tiene 100 o 300 como minimo) y no podra tener una experiencia "completa" o muy buena en el juego.

Este juego tambien nos permite,ademas de costomizar nuestro avatar,podemos tener amigos en la pagina,tradear objetos entre usuarios,crear grupos,discutir en foros y hasta tiene su propia tienda oficial de productos.





Minecraft

Minecraft es un juego SANDBOX de mundo abierto creado en 2009 por "Markus Persson", mejor conocido como Notch.

Este juego no tiene un objetivo,pero eso no es lo mas imoportante,sino cosas como su estilo,que litaralmente son BLOQUES con texturas pixeladas de 16x16,pero que no te engañe,eso es lo que le da la magia a Minecraft.

Tiene varios modos de juego,el primero es SUPERVIVENCIA,donde aparecemos en un mundo infinito echo de bloques,donde encontraremos arboles para talar,donde conseguirmos materiales para crear objetos para crear un pico e ir de mineria,donde encontraremos piedra para crear mejores picos para conseguir minerales para crear armaduras y objetos para defendernos como espadas y arcos,para luego dentrarnos mas en la cueva,pero no es todo color de rosas,ya que en las cuevas y cuando cae la noche,monstruos aparecen,es ahi donde tendremos que hacer una base para protegernos y poder combatirlos,pero cuida tus espaldas,no valla a ser que aparezca un Creeper y te mate en una explosion!

El modo CREATIVO se podria considerar el "Modo Dios" del juego,donde tenemos a disposicion todos los Bloques e Items para hacer lo que queramos,hacer grandes construcciones,hacer mapas de aventura con los Bloques de Comandos que seria como la forma de de programar en el juego,pero es mucho mas compleja y tarda de entenderse,pero con mucho esfuerzo se pueden hacer cosas IMPRESIONANTES



Y luego esta el modo HARDCORE,que es practicamente lo mismo que el Superviviencia,solo que esta en su dificultad mas elevada y si mueres todo el mundo es eliminado,perdiendo TODO el progreso.

Este tiene un modo MULTIJUGADOR (porque eso solo es el SIgleplayer)pero si lo explico se alargara mucho esto.





Entonces ¿SON TAN PARECIDOS?

Pues,no,en casi nada lo son,solo en el apartado de la "Programacion",pero la de Roblox es mucho mas facil de aprender,me gustan mas Roblox,pero,no creo que uno sea mejor que otro o que uno se copio de otro,ya que tienen ideas totalmente distintas,pero bueno,solo es MI OPINION.

Dejame tu opinion de si de verdad son parecidos o no,en la caja de comentarios.

Soy HyperSGYT y me despido.