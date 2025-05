Mejores lugares donde aterrizar para ganar más partidas | Fortnite Battle Royale

Fortnite es un videojuego creado por Epic Games que fue lanzado el 25 de Julio de 2017. Dicho juego es bastante famoso/popular en la actualidad, pero no debido a su increíble modo campaña, sino a su impresionante e inigualable modo Battle Royale. En este artículo responderé a una de las preguntas más frecuentes sobre Fortnite Battle Royale, les contaré cuales son los mejores lugares donde aterrizar para ganar partidas.







Como ustedes sabrán, el conseguir buenas armas o un cofre al principio de la partida es algo indispensable que puede llegar a cambiar completamente tu partida. El caso es que depende de donde caigas conseguirás dichas cosas, así que en cuanto empiece la partida, debemos caer en un lugar estratégico, donde tengamos suficiente tiempo para conseguir buen loot y defenderte.







1) Soto Solitario (Lonely Lodge)







Soto Solitario (Lonely Lodge) es uno de los mejores lugares donde caer, ya que casi nadie cae en dicho lugar, lo que significa que tendrás una gran cantidad de cofres y loot a tu disposición. El unico inconveniente que le veo es que normalmente está muy lejos de la zona, lo que significa que deberás caminar largas distancias para sobrevivir, y es posible que también te encuentres con gente en el camino. De todas formas, con todo el loot que habrás obtenido, es muy probable que tengas la ventaja y puedas ganar la mayoría de combates en igualdad de número.



NOTA : Es recomendado caer Solo, en Duo, pero no en Squad, ya que en Squad se necesitan muchos más recursos y algunos equipos se van a lugares donde hay poca gente como Lonely Lodge para conseguir chetarse.



Posición Estratégica: 4/10 Recursos: 7/10 Seguridad: 7.5/10 Inconveniente(s): No recomendado ir en Squad

Lejos de zona



2) Chiringuito Chatarra (Junk Junction)







Chiringuito Chatarra (Junk Junction) es un lugar que se encuentra al noroeste del mapa. Es más o menos como Soto Solitario, excepto que en este nuevo lugar hay menos cofres pero casi nadie viene y tiene una posición bastante buena. La verdad es que a primera vista parecerá un lugar bastante malo, pero si se fijan, su ubicacion es muy buena. Este lugar se encuentra apartado del resto de jugadores, así que podrás empezar la partida relajado y con calma, además de que podrás echarle un vistazo por detrás a los lugares donde viene mucha gente como Lomas Lugubres o Parque Placentero, lo que significa que o bien podrás observar y alejarte de dichas personas, o esperar el momento justo para atacarlos cuando estén debilitados, o incluso sorprenderlos.



NOTA: No recomendado para Duos ni Squads debido a la poca cantidad de recursos. Otro inconveniente es que está la mayoría de las veces muy lejos de la zona.



Posición Estratégica: 7.5/10 Recursos: 5/10 Seguridad: 8/10 Inconveniente(s): No recomendado ir en Duo/Squad

Casi siempre muy lejos de la zona segura.



3) Ribera Repipi (Snobby Shores)







Ribera Repipi (Snobby Shores) es un lugar bastante apartado del mapa que se encuentra al este del mismo. Este lugar tiene una increíble cantidad de recursos, y una muy buena posición estratégica, pero poca seguridad. Es más o menos lo contrario del primer lugar que vimos. A ver, este lugar no se lo consejo a jugadores que no jueguen muy agresivo ya que la mayoría de las veces hay mucha gente que o rushea al máximo o se cheta y atacan por sorpresa, lo que significa que gana el que tenga mejores armas, o mejor dicho, más suerte. Pues eso, si eres un jugador agresivo, este es el mejor lugar para ti ya que si consigues matar a todos los que estén allí, obtendrás una cantidad de recursos casi inmejorable.



NOTA: La zona está a veces bastante lejos de Ribera Repipi, por lo que cuando agarres todos los recursos, deberás hacerlo rápido ya que si no morirás por culpa de la tormenta.



Posición estrategica: 8/10 Recursos: 9.5/10 Seguridad: 4/10 Inconveniente(s): Hay mucha gente al principio, así que tu superviviencia dependerá de tu suerte y skill.

Casi nunca hay suficiente tiempo para conseguir todos los recursos.





4) La Prisión







La Prisión es un lugar que se encuentra muy bien posicionado en el mapa, hacia el sureste. Es como un equilibrio total, tiene muy buen botín, una buena posición estratégica y buena seguridad. Es más recomendado jugar en Duo ya que si te atacan por sorpresa es más probable sobrevivir con un aliado. De hecho, en Squad también es recomendado, pero en Solitario quizás no tanto ya que hay que estar bastante pendiente de los ruidos que hay para saber si hay alguien más ya que uno de los inconvenientes es el poco campo de visión y el hecho de que es un lugar cerrado. La posición estratégica es muy buena ya que estás casi siempre dentro de la zona y además tienes un buen ángulo de vista hacia Señorío de la Sal (Salty Springs) y también esta lejos de la gente.





Posicion Estratégica: 7.5/10 Recursos: 8/10 Seguridad: 6/10 Inconveniente(s): Poco rango de visión, necesidad de estar concentrado y escuchar bien.

No es bueno en Solitario si no tienes buenos reflejos



5) LA RUTA







Bueno, descubrí una ruta MUY MUY buena para solitario y Duo. Es un recorrido ¡donde te puedes llegar a encontrar más de 20 cofres! Esta ruta consiste en aterrizar en la casa de madera al noreste del mapa, y seguir los puntos rojos en donde en cada parada hay al menos un cofre además de botín suelto. Gracias a esta ruta he ganado más de 30 partidas (No es broma) y a día de hoy sigue funcionando muy bien. La verdad es que se las recomiendo, el único inconveniente que le veo es que es posible que haya gente en la casa de madera al noreste del mapa, y que algunos lugares ya estén looteados, pero casi nunca pasa. Arriba les dejo la Foto.



Posición estratégica: 8/10 Recursos: 9.5/10 Seguridad: 7.5/10 Inconveniente(s): Posibilidad de que haya gente en la primera casa.

Posibilidad de que algunos lugares hayan sido looteados.

A veces lejos de la zona.