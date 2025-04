Adopt Me, el juego más popular de roblox

Adopt Me o en español adopta me es el juego más jugado en roblox, actualmente cuenta con más de un billon de visitas, más de un millón en favoritos y cuenta con un millón de likes, sus server son de 48 jugadores y su genero es Roleplay.

¿Que es Adopt Me?



Adopt Me es un juego tipo Roleplay donde puedes elegir dos roles, bebe ( Ser adoptado) y adulto ( adoptar) es un juego creado el 14/7/2017, Adopt Me es un juego donde puedes crear tu familia e incluso comprar tus propias mascotas, puedes construir tu propia casa y ponerles los muebles que sean de tu agrado, hay más de un tipo de casa, puedes comprar una casa del árbol o incluso un castillo, también puedes vestir tu personaje a tu gusto, el creador tiene como nombre en roblox NewFissy ( También creador de otros juegos como The Roblox Plague) que cuenta con un grupo llamado DreamCraft que cuenta con más de un millón de jugadores unidos al grupo.

¿Por qué Adopt Me están popular?En Adopt Me antes era un juego simple, si elegías el papel de bebe aparecías en una guardería esperando que alguien te adopte, con las actualizaciones aparecieron nuevas cosas, por ejemplo las burbujas que te mostraban las necesidades del bebe, poco a poco Adopt me comenzó a implementar más cosa, pero seguía con su propósito, ser un juego donde puedes adoptar o ser adoptado, pero con el paso del tiempo incluso los propios bebes podían tener su propia casa, hasta que llegaron las mascotas, en la actualización donde implementaron las mascotas el numero de jugadores comenzó a incrementar más superando a juegos como Jailbreak, Bloxburg, Royale High, que en ese momento eran demasiado populares, pero también las opiniones se dividieron, hay personas que piensan que Adopt Me ya no es como antes y perdió el propósito que tenia desde un inicio, pero hay otras personas que la epoca dorada de Adopt Me es esta y les agrada mucho más que antes.¿Existe la toxicidad en Adopt Me?Voy a tocar el mismo tema que en el articulo de MeepCity, sí, en Adopt Me hay toxicidad, este tipo de toxicidad se encuentra usualmente en los juegos tipo roleplay, Adopt Me no es un excepción, sinceramente no juego mucho Adopt Me, pero en lo personal no me he encontrado tan seguido con este tipos de jugadores, pero puede que te encuentre con jugadores que se toman muy enserio su roll, ya sea padre o bebe, incluso te puedes encontrar con personas que te hacen propuestas sexuales o personas que se creen graciosas por insultar a las personas.También advierto que Adopt Me puedes hacer trade ( Intercambiar cosas) pero hay personas que se dedican estafar así que como recomendación si vas a intercambiar con otras persona asegúrate que ella no tiene intenciones de estafar, también asegúrate que la persona no este mintiendo, ya me ha pasado que quiero intercambiar x cosa con x persona pero al momento de hacerlo resulta que ella no tiene lo que te propuso, asegúrate que el intercambio sea justo y que las dos partes salgan ganando.¿Por qué Adopt Me están popular?En Adopt Me antes era un juego simple, si elegías el papel de bebe aparecías en una guardería esperando que alguien te adopte, con las actualizaciones aparecieron nuevas cosas, por ejemplo las burbujas que te mostraban las necesidades del bebe, poco a poco Adopt me comenzó a implementar más cosa, pero seguía con su propósito, ser un juego donde puedes adoptar o ser adoptado, pero con el paso del tiempo incluso los propios bebes podían tener su propia casa, hasta que llegaron las mascotas, en la actualización donde implementaron las mascotas el numero de jugadores comenzó a incrementar más superando a juegos como Jailbreak, Bloxburg, Royale High, que en ese momento eran demasiado populares, pero también las opiniones se dividieron, hay personas que piensan que Adopt Me ya no es como antes y perdió el propósito que tenia desde un inicio, pero hay otras personas que la epoca dorada de Adopt Me es esta y les agrada mucho más que antes.ConclusiónAdopt Me es un buen juego, pero para mi poco a poco perdió la esencia de su objetivo principal, antes las personas que elegían ser bebes aparecían una guardería, pero ahora incluso pueden tener su propia casa, el juego en sí no es malo, el juego es divertido si estas con personas indicadas ( Ya que se vuelve irritante cuando estas en un server lleno de personas toxicas), pero las personas que hacen parte de la comunidad de roblox mayoritariamente entran al juego es por las mascotas y no por el propósito que tiene el juego, para mi el juego ya perdió su esencia, no odio el juego pero ya después de un tiempo se vuelve aburrido, en mi opinión Adopt Me ya perdió su esencia en el momento en que se comenzaron a centrar en las mascotas, para mi poco a poco el nombre ya va perdiendo sentido.Me gustaría saber tu opinión sobre este juego.Vuelvo a subir el articulo porque me lo reportaron como spam, pero el articulo es original.