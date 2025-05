-3 Juegos que valen la pena en Roblox basados en el anime o juegos-7/10/2017

En este tema hablare sobre algunos juegos que valen la pena de roblox algunos les puede gustar y otros no.

Bueno... EMPEZEMOS! :D (Si conoces a alguno puedes saltartelo)

En general empecemos con uno que ya no recibe tanto apoyo como en su principio es:



Tokyo Ghoul Online (TGO)



*El juego como lo dice el titulo esta ambientado en el anime de Tokyo Ghoul tienes la libertad entera de crear un personaje a tu gusto cambiandole el tono de la piel, el cabello y su color, los ojos, la ropa y demas.



*Puedes escoger entre los 2 bandos CCG o Ghoul: Si juegas con amigos es posible crear tu propia historia grabandola o simplemente matarse entre todos (El pvp [Player vs Player] siempre esta activo aunque esten en equipo cuidado), por mas que mueran siempre podran volver en un punto semi-aleatorio del mapa ya que cuenta con al menos 4 o 5 spawns.



Equipo de los Ghouls: pueden tener cualquier tipo de Kagune de forma aleatoria (Te deseo suerte) ya sea Ukaku, Bikaku, Koukaku o Rinkaku. (Cada uno tiene cosas especificas de ser usado). [Se puede tener el Owl comprandolo con el maximo nivel]

Equipo CCG: solo pueden tener su Quinque solo tienen un tipo de estos ya que no pueden "evolucionar", pero lo compensan con su gran diseño y se le puede alterar el color al igual que el kagune de los Ghouls, anteriormente se podia tener otros 2 Quinques pero con problemas que tuvo el creador no se pueden usar los codigos. [Se puede tener una armadura comprandola con el maximo nivel]



--Edicion de personaje "Edit Avatar": En esta ventana podras personalizar como quieras tu personaje le puedes poner desde un tono de piel de color blanco nieve o un tono totalmente negro como la oscuridad en la parte derecha (Segun sea tu gusto). El Kagune o Quinque lo puedes modificar de la forma que quieras (Solo el color) en la parte derecha. El cabello y su color se puede alterar tambien y ya que puedes tener 2 tipos de cabello distinto uno sobre otro puedes crear un estilo unico e inigualable (El color es independiente del cabello). La ropa, el genero, los accesorios y la piel.



Hasta aqui Tokyo Ghoul Online (TGO)







-Hero Academy [ALPHA] (Es un poco mas corto debido al poco tiempo que le dedico)



Juego basado en Boku No Hero Academia en el juego puedes tener cualquier tipo de Quirk que sea del anime (Para tener un Quirk especifico debes tener suerte)

*Quirks: Acontinuacion mostrare los nombres de los quirk que estan en la descripcion del juego [Yo no tengo plata para poder probar todos {No se si es pago no e visto}]:



**Comunes (En ingles): Zero Gravity, Engine, Creation, Wood Control, Water Creation, Solid Air, Earth Flow, Electrification. Algunos son de los personajes menos recurrentes del anime.



**No comunes (En ingles): Explosion, Hot and Cold, One for All, Erasure, Jet, Dark Shadow, Hell Flame. Estos son los Quirks mas poderosos de los personajes principales.



*Equipos: solo hay dos equipos sin ningun tipo de ventaja cada uno:



**Entrar en un equipo: Para entrar en cualquier equipo de heroes o villanos solo debes entrar en alguno de los dos grupos (Es lo recomendado estar en uno o en ninguno) si no se selecciona ninguno se quedara en un equipo y quedaras como civil.



Hasta aqui Hero Academy [ALPHA]





-Stealth



Este juego esta basado en Assassins Creed (No tengo ni idea cual) los controles son sencillos de aprender tienes objetivos que cumplir y "Bounty", se pueden personalizar los colores de la ropa, estar en grupos y comprar diferentes tipos de ropa.



*Objetivos: Pueden ser matar cierta cantidad de jugadores, enemigos o cualquier cosa que te pongan.



*Personalizacion: Desde el menu principal se pueden personalizar desde aqui en la tienda depende el nivel que tengas obtendras cosas diferentes.



*Mapas: hay 2 tipos de mapas una ciudad





DISCULPEN QUE EL ULTIMO SEA CORTO D: Es que no tiene muchas cosas que explicar como el primer, es debido a que son juegos que no e jugado hace mucho tiempo bueno espero les haya gustado hasta la proxima! :D xd