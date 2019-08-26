Warframe обзор

Добрый день, читатели! Сегодня будет на обзоре игра Warframe.

Warframe - это условно бесплатная совместная ролевая игра и шуттер от третьего лица, которая была разработанная и выпущенная компанией "Digital Extremes". Первоначально выпущенный для компьютеров с ОС Windows, позже он был перенесен на платформы: "PlayStation 4" и "Xbox One" и "Nintendo Switch". Дата первого релиза состоялась в 25 марта 2013 года.

В нашем виртуальном не обычном мире, постоянство и неожиданность это уже большая редкость. Это относится и к индустрии игровых развлечений. Наши технологии некогда не стояли на месте, возможности игровых компьютерных машин растут всё выше и выше, графика с каждым годом улучшается до невозможного, а бюджеты на разработку игры раздуваются до невозможности. А вот это уже просто работать на энтузиазме, стараясь создать игру своей мечты, даже не задумываясь о ближайших финансовых перспективах и не пытаясь выдавливать из нее настолько много денег насколько это вообще возможно. Почти каждый десятый разработчик делает свою компанию, набирает людей, и делает игру своей мечты, особо не задумываясь о предстоящих финансах и вложения в её создания, и делаю они её для того чтобы игрокам было комфортно играть в неё, а уже всякие "донаты" должны быть по желанию а не обязательно ибо он что-то даст.



По крайней мере о этом нас всегда пытаются убедить крупные корпорации, все больше разочаровывающие игроки, своей непомерной жадностью к этому.

Скандалы вокруг игры: "Battlefront 2", "Destiny 2" . Идут почти еженедельно разочаровывающая своих фанатов что продолжается и по сей день в играх, вот допустим новый "Call of Duty", в котором режим Battle Royale заменит одиночную компанию, всё это вселяет страх, за будущее нашей индустрии.

Что действительно нет других путей, для получения этой прибыли с игр, кроме очистки кошельков игроков как Гейб, всеми возможными способами и экономии на качестве, в угоду количеству денег?



Создавший прототипа своей же будущей игры, они конечно же отнесли его ко многим издателям и от всех слышали только одно и это полный отказ, мотивированный непопулярностью такой вот научной фантастики, на рынке игр. А уж услышав это, от "DE", что они собираются выпустить игру совершенно бесплатно, сосредоточившись, на том, чтобы сделать ее как можно лучше, качественней и приятней для наших игроков, а не на добывании прибыли как в шахтах с алмазами, все издатели в один голос заявляли "Что это будет обречено на огромный провал". Однако несмотря ни на что, компания "Digital Extremes" оправдала своё собственное имя, рискнув абсолютно всем, и в 2013 году, при помощи игроков, выпустив игру в закрытый бета тест. Что примечательно за абсолютно всё время разработок, они всегда оставались верны своим же принципам, отличаясь от конкурентов и компаний, неимоверной любовью к сообществу своей виртуальной игры.

И на протяжении всего процесса самой разработки игры, они ставили свои интересы, даже выше своих собственных, никогда не позволяя своей алчной жадности, губить веселье всех игроков. И так, благодаря огромным просто огромными усилиям разработчиков, игра полностью преобразилась, став в десятки раз лучше, чем вначале своего пути и стала очень таки и интересной.

На этом я и заканчиваю обзор данной игры, спасибо огромное что дочитали до конца этой статьи. А ещё будет приятней, если вы оставите комментарий связанный по тексту, и по качеству конечно же. Всё, всем спасибо большое, до новых встреч!!!