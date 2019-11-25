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EarnНовостиRoblox Project JoJo
Автор: Gamehag в November 25, 2019
(28 ratings)
Roblox Project JoJo

Roblox Project JoJo

Данный обзор я посвящаю режиму в Roblox под названием Project JoJo.
Если вы заинтересованны,то давайте начнём!
(Сразу извиняюсь за скриншоты,обработанные в Пэинте,а также слово Абилки я здесь использую как Обилки.)

Когда мы заходим в игру,нас встречает довольно таки несложный интерфейс:
LEr7DMLJiPeDbodpWi3AcUqpugYq48.png
На клавишу M можно открыть меню:
74BxzWD2M8Sz8xfImIk15CKisukmLH.png
Также в верхней вкладке есть ещё одно меню:
JrDXvYdIq4l1ZRJ2IWP6xF2Gmf3AJA.png
В самом режиме особо-та разобраться и без гайдов,но не важно.
Первым делом вам нужно найти возле магазина NPC по имени Wood Dummy.Вам нужно будет его бить.В процессе бойни у вас будут повышаться опыт и уровень,после чего вам нужно будет прокачивать Статы.
hOamxH8zZFT8m6SHUqaCGYm5roOjDj.png
К тому-же,если вы не понимаете,то Особый стат-это стат,который увеличивает,к примеру,время остановки времени,урон от яда,и т.д.
Вы можете поиучать Обилки,благодаря предметам,NPC, и т.д.
Повторюсь,что это только обзор,а не гайд,поэтому все пути получить Обилки перечислять не буду.
Также в игре есть телепорт в Италию в виде поезда
pvJXV4AMVojZX0mCFxk2ZJfWHY7egD.png
А если вы хотите получать больше денег после убийств манекенов,вы можете брать квест ,в котором вам нужно убить кого либо с помощью ударов или партий ударов(ORA ORA,MUDA MUDA,DORA-RA-RA-RA...).За каждый квест вы получите 50$.
wogPXt3oq8WHgFRXouuFw7O32aq9kL.png
Также могу сказать,что иногда возле казино спавнится ДИО, и если вы новенький и играете на ВИП сервере,то это значит,что пора валить,ведь он может:делать ЗА ВАРДО,наносит по 80 урона с Муда-Муда,может делать сильное УРИИИИИ,регенится.
В общем босс сложный.
Ну а если серьёзно,то режим очень хороший,в нём ты можешь встретить много новых друзей.Как и во всём Роблоксе.
Подведём итоги: Данный режим Роблокса,Project JoJo,по аниме JJBA,является игрой приключенческого жанра с элементами RPG и Квестов. В среднем сложность игры в этот режим-средний,если у вас нет ВИП сервера,по скольку вам приходится либо выбивать Стэнды(если вам нужен именно он(если вам нужен именно он),либо пытаться обменять его у кого-то.
К тому же!Команды для обмена обилками-!trade (nickname)
                                                                        !trade accept (nickname)-принять
                                                                        !trade decline (nickname)-отказать
А если вам нужно дать какой-то предмет,то возьмите его,и введите в чат !giveitem (nickname).
Лично моё мнение об данном режиме:я думаю что хоть и этот режим довольно сложный и в нём много багов,я считаю,что у этого режима очень маленько-незаслуженная аудитория,которая должна быть больше и менее равнодушная к игре.И я в том числе этой аудитории.

Играйте в неё с удовольствием!
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