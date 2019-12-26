Fortnite обучение

Обучение в игре Fortnite

Ну что ж, это моя 3 статья и сегодня я вам расскажу об тактиках в игре Fortnite. Для начала вам нужно определиться с графикой, изначально всем ставят высокую графику, но вый ставьте как вам лучше в плане FPS, самое главное всегда оставляйте тени на одно качество лучше чем другие настройки, ведь из-за теней зависит очень много, например игрок смотрит на вас из окна и вы его видите и затем он резко прячется и опять вылазит и с плохими тенями вы его можете не увидеть и он вас убьет. Так что даже не значительные вещи имеют значения. Ну приступим. Начнем с начала игры, лучше всего выбирать место для приземления далеко от начала 2000-1800м. После приземления сразу же идите открывать сундуки хотя бы 1, затем проверьте нету ли рядом с вами людей и идите ломать древесину в размере от 250 до 1000, от кол-ва дерева зависит сколько построек вы сможете сделать, просто делите число древесины или другого материала на 10 и у вас получиться число равное кол-ву построек которые вы сможете построить.После того как вы добыли ресурсы, идите дальше искать вещи, самое главное, если вы найдете большое зелье лечения брони, то не выпивайте его сразу. Сначала вам будет необходимо выпить два маленьких зелья лечения, чтобы уровень брони у вас был 50, а затем выпить большое зелье лечения брони и у вас будет 100 брони вместо 50.Ну вот у вас есть (желательно) аптечка, автомат (любой), дробовик (или ПП) и снайперская винтовка (не нужна если есть автомат со снайперским прицелом). Затем идите искать людей, чтобы их убить. Найдя человека не бегите его сразу, отойдите от него подальше или постройте башню (укрытие) и постреляйте в него из автомата, когда он на вас среагирует, сразу прячьтесь в свое укрытие или любой другой объект, если он пойдет на вас, то готовьте дробовик (или ПП), если убегает, то стреляйте по нему дальше, а затем после 1-3 попаданий бегите за ним, главное не стреляйте зажимая кнопку, пули в этом случае будут разлетаться в разные стороны и вы не попадете. Ну вот вы догнали и убили человека, дальше вам надо поставить вокруг себя 4 стены, это можно сделать за 1 секунду, просто выбрав стену и очень быстро крутиться вокруг себя и нажимать на мышку, затем смотрим на вещи, которые были у человека (которого вы убили) подбираем нужные и бежим. И вот вдруг случиться событие вас осталось 5 человек, самое главное не нервничать, просто сядьте где нибудь и смотрите, где враги, ведь в таких случаях люди просто ждут, когда кого-то начнут убивать и сразу попытаются вмешаться, так что, вы не крысите, а просто выжидаете противника, люди, которые вас будут называть крысой, сами такими же и являются, ведь людям не нравиться, то, что делают другие люди, даже если они сами это делают. И вот осталось 2 человека вы и ваш соперник, главное узнать его местоположение, ведь вдруг он сидит в кустах и ждет вас, узнав его местоположение, попробуйте незаметно подойти поближе, и выстрелить, он сразу испугается и тогда вам нельзя отступать, начинайте строиться вверх, ведь чем вы выше, тем больше у вас превосходство над противником и наконец убив его вы получите свое первое место.Надеюсь с моими советами вы займете первое место, может и станете неплохим игроком играющем на профессиональном уровне. Удачи вам в боях!!!