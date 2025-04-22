Wizard 101 - бесплатная клиентская игра, напоминающая нам волшебный мир Гарри Поттера. Почему ? Ну, потому что войдем в Школу Магии, в которой, будучи новым учеником, углубим наши знания и улучшим заклинания! Прежде чем загрузим клиент, надо создать персонаж т.е. выбрать пол, имя и пройти короткий тест, который назначит нам подходящую школу магии. Мы можем выбирать между семью школами: Смерть, Огонь, Миф, Баланс, Шторм, Лёд и Жизнь. После входа в игру мы встречаем злого мага - Маллистера Дрейка, чья мечта - уничтожить мир, который мы знаем.

Боевая система была разработана очень простым и приятным способом - мы используем карты. Уровень нашего персонажа, который имеет ограниченное количество баллов, определяющих магическую силу и силу наших карт, влияет на нашу победу. После того, как битва закончилась, получаем опыт, который полезен для продвижения нашего персонажа и разблокирования новых заклинании и навыков, а иx действительно много. Мир широк, а на магической земле встретишь много различных волшебных монстров. Красочная и сказочная графика впечатляет и привлекает даже самых молодых пользователей компьютеров. Присоединяйся к этому чудесному миру волшебства сегодня!