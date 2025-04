Wizard 101 est un jeu par client gratuit ressemblant un peu au monde de Harry Potter. Pourquoi? Eh bien, parce qu’on rejoint une école des sorciers, dans laquelle, en étant un jeune adepte, on va approfondir notre savoir et nos capacités dans la matière des sortilèges! Avant de télécharger le client du jeu, on crée notre personnage – on choisit le sexe, le nom et on passe un petit test pour être attribué à l’école de magie adéquate. Comme choix, on a jusqu’à sept écoles: école de la Mort, du Feu, des Mythes, de l’Harmonie, des Tempêtes, de la Glace et de la Vie. Après l’entrée dans le jeu, on rencontre un mauvais sorcier, Malistaire Drake, qui a un souhait de détruire le monde. Le combat dans le jeu a été construit d’une façon facile et agréable – on se sert des cartes du jeu. Le niveau de notre héro, qui a un nombre des points vitaux, de la force magique et celle des cartes spécifiés, a un impact sur notre réussite. Après le combat, on obtient les points de l’expérience, lesquels on peut utiliser pour le développement du nôtre personnage et pour débloquer des nouveaux sorts et compétences, qui sont très nombreux. Le monde est très étendu et comme il s’agit d’un monde magique, rempli des créatures magiques. Le graphisme coloré et féerique stupéfie et attire devant l’écran de l’ordinateur même les plus jeunes. Rejoins ce monde fantastique dès aujourd’hui!