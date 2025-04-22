Преврати свой маленький бизнес в рай для животных! Wauies - бесплатная браузерная игра, в которой заботишься о зоомагазине, наполненном котятами и щенками! Мы начинаем скромно, имея только несколько кошек и собак, но постепенно расширяем свой бизнес, покупая новые игрушки для собак и заполняя полки новыми продуктами для питомцeв. В дальнейшей перспективе мы должны способствовать удовлетворению наших клиентов, развивая наше помещение и, конечно же, заботясь о потребностях наших животных, кормить их, мыть, играться с ними! Можно владеть множеством различных пород кошек и собак, каждая из которых будет имеет свои потребности.

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