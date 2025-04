Transformez votre petit commerce du coin en un paradis pour animaux! Wauies est un jeu gratuit par navigateur où vous vous occupez d’un magasin pour animaux rempli des chatons et chiots! On commence modestement, en ayant que quelques chats et chiens, mais peu à peu, on grandit notre entreprise en achetant des nouveaux enclos pour nos chiens et remplissant les étagères par des nouveaux produits pour nos animaux. Progressivement, on doit contribuer à la satisfaction de nos clients en aménageant notre local et bien sûre, satisfaire les besoins de nos animaux, en les nourrissant, lavant et en jouant avec eux! On peut donc vendre et posséder toute une variété des races des chats et chiens différentes, chacun ayant d’autres besoins.

Retrouvez une nouvelle maison pour vos animaux, rejoignez Wauies!