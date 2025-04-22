Warframe на самом деле является названием специализированной брони, используемой нашим персонажем. Он же в свою очередь неожиданно проснулся от спячки человеком, известным как Лотос. У персонажа будет одна простая задача - сражаться с десятками врагов, чтобы воссоединить космические колонии, ошеломленные войнами между тремя крупными фракциями - Гринерами - расой военизированных клонов; Corpus, торговая корпорация, которая использует чрезвычайно продвинутые технологии и Зараженные, раса, затронутайса таинственным вирусом, у которой нет жалости к любому, кто стоит на ее пути. Создатели в основном сосредоточились на аспекте сотрудничества - фактически, каждая миссия была создана для более чем одного игрока, даже если их можно играть соло. Но надо признать, что нет ничего более приятного, чем сокрушать орды врагов вместе с вашими друзьями!



