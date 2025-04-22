War and Magic - бесплатная ММО стратегия в режиме реального времени, где вы можете продемонстрировать свои способности в ведении тактики.





Идеально сконструиврованная боевая стратегия даст вам прекрасную возможность похвастаться своими способностями. Контролируйте каждое действие своей армии, но помните, что любые ваши решения влияют на исход сражения. Объединитесь с игроками по всему миру и выстраивайте рейтинги вместе.





Постройте империю, защищайте ее сражаясь с врагами, чтобы увеличить свою силу и стать номером один!