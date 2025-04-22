Uptasia - это бесплатная браузерная игра, в которой сочетаются элементы логики и стратегии. В этой игре вы отправитесь в Соединённые Штаты 19-го века и создадите свою экономическую империю. Своё приключение начинаете в качестве владельца булочной. Сначала ваша компания очень скромна. Однако, заботясь о своих клиентах, вы заработаете репутацию и деньги для дальнейших инвестиций. Можете тоже инвестировать накопленный капитал в несколько десятков видов предприятий, таких как флористы, фабрики или даже цирк. Со временем сможете тоже расширить и улучшить свой бизнес. Однако вам понадобятся деньги, которые вы можете получить, играя в интересную игру-головоломку. В ней задача найти определённые элементы на нарисованном изображении так быстро, как только это возможно. Чёткость и внимание очень важны. Картинки сильно детализированы и являются очень сложными. Со временем головоломки становятся все труднее, поэтому у Вас появятся различные предметы, которые помогут её решить. Чем быстрее вы будете действовать, тем больше очков вы заработаете!​Присоединяйтесь к игре как можно быстрее и создайте свою экономическую империю!





