Uptasia est un jeu par navigateur gratuit qui combine des éléments de logique et de stratégie. Voyagez aux États-Unis du XIXe siècle et créez votre empire économique. Vous commencez le jeu en tant que propriétaire d'une boulangerie. Au début, votre entreprise est très modeste. Cependant, en prenant soin des besoins des clients, vous construisez une réputation et gagnez de l'argent pour d'autres investissements. Vous pouvez investir le capital accumulé dans plusieurs dizaines de types d'entreprises, tels que les fleuristes, les usines et même un cirque. Au fil du temps, vous serez en mesure d'élargir et d'améliorer vos entreprises. Pour ce faire, vous avez besoin d'argent que vous pouvez obtenir en prenant part à un jeu de puzzle intéressant. Le jeu consiste à trouver rapidement des objets spécifiques sur l'image dessinée. La concentration est très importante. Les images sont très détaillées, elles posent donc un défi aux joueurs. Au fil du temps, les énigmes deviennent de plus en plus difficiles, nous avons donc divers éléments pour vous aider. Plus vite vous agissez, plus vous gagnez de points!





Rejoignez le jeu rapidement et créez un empire économique!