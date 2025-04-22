Стань хозяином ужасающих подземелий и управляй темными существами в игре под названием Undermaster. Играй как Властелин Тьмы и расширь своё подземное царство с помощью Минотавра, вашего лояльного советника,... и множеством ужасающих монстров: бесов, гоблинов, троллей, шаманов, колдунов, вампиров или сa ккубов. У каждого из них есть свои, важные к игре, роли. Экономика основана на более чем одном ресурсе, поэтому нам нужно правильно рассмотреть различные возможности для расширения наших катакомб. Игра с помощью ряда необычных аранжировок создает нам приятный игровой процесс: интерфейс и музыка одинаково страшна, как забавная, и, безусловно, умиляет наше время игры в Undermaster.