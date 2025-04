Deviens le maître des donjons terrifiants et prends contrôle des monstres sinistres dans le jeu Undermaster. Mets-toi dans la peau d’un Seigneur des Ténèbres et développe ton royaume souterrain grâce à l’aide du Minotaure (ton conseiller fiable) et une variété des bêtes affreuses: des farfadets, des gobelins, des trolls, des chamanes, des démonistes, des vampires ou des succubes. Chacun d’entre eux joue un rôle important à la fonctionnalité du jeu. L’économie s’appuie sur plus d’une matière première, ce qui veut dire qu’il faut un peu réfléchir pour grandir nos catacombes. Le jeu en soi, grâce à un certain nombre des solutions inhabituelles, nous fournit un bon divertissement. L’interface et le son sont aussi affreuses que comiques et sans aucun doute rendent le temps devant ce jeu agréable.