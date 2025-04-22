Травиан - одна из самых популярных стратегических игр, которая почти стала легендой! Игра локализована ​​во времена гальско-германских варварских воин. Поэтому начинаем с выбора одной из трёх доступных фракций. Мы можем играть как галлы, которые являются мастерами обороны; тевтонцы специализировались на нападении, и римляне, которые находятся в равновесии между двумя предыдущими.

Во время игры собираем ресурсы, таким образом получаем возможность строить здания или нанимать юнитов, используемых для защиты нашего города или для нападения на других. Каждая фракция имеет десять типов войск, подразделенных на конницу, пехоту и осадные орудия. Они нанимаются специальными героями, которых можем улучшать, выполняя миссии, нп. получая новое оборудование, увеличивающее силу и командный уровень. Графика очень похожа на мультфильм - она ​​напоминает комикс о древнем Риме. Игра в течение многих лет была отполирована, и поэтому её стоит попробовать. Присоединяйся к Травианy!





