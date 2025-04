Travian est l’un des jeux de stratégie les plus populaires, qui est presque une légende! Son action se déroule dans les temps des guerres entre le grand Empire romain et les barbares germains et Gaulois. Ainsi, on commence par choisir parmi les trois nations disponibles. On peut jouer en tant que Gaulois, qui sont des champions de la défensive, des Teutons qui se spécialisent dans l’attaque et les Romains, qui sont entre les deux. Durant le jeu, on va collecter des matières premières, grâce auxquelles on aura la possibilité de construire des bâtiments ou des unités qui nous serviront à la défense de notre ville ou à leur attaques. Chaque nation possède dix types des unités différents qui se divisent en cavalerie, infanterie et engins de siège. L’armée est gérée par des héros spéciaux, qui peuvent être développés grâce aux quêtes, qui leur permettent d’obtenir un nouvel équipement renforçant leur férocité et le niveau du commandement. Le graphisme fait penser aux dessins animés – ou bien une bande dessinée sur l’Empire romain dans laquelle on a été ajouté d’un coup de crayon. Ayant un très long stage parmi d’autres jeux de ce type, Travian a été peaufiné à la dernière imperfection et c’est pour cela qu’il vaut la peine de l’essayer. Rejoignez Travian dès aujourd’hui!