Total Battle: Tactical War Game - бесплатная стратегическая браузерная игра, в которой вы, как правитель, принимаете самые важные решения о своем королевстве! Постройте великолепный замок, займите место на троне и начните думать о своей собственной стратегии, которая приведет ваших людей к вершине. Подготовьте мощную армию, в которой каждый обученный рыцарь отдаст свою жизнь за свое королевство в борьбе не только с опасностями, скрывающимися за мирными жителями, но и последует за вами на войну с другими игроками. Объединяйтесь кланами или участвуйте в эпических битвах со своими союзниками, но главное поднимайтесь по рейтингу. Докажите, что вы лучший военный стратег в игре! Не ждите больше и начните свое приключение в Total Battle: Tactical War Game уже сегодня!