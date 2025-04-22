Rain

Gem1

SystemGamehag: One user received Gem82 from the Rain.
unranked rank iconmara shady: ??
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: ?\
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: can anyone tell me every offer (android) which has given the,m gems
novice rank iconhanfred: not every offer pays instantly
novice rank iconhanfred: I think 50000 gems
unranked rank iconsigmaaboy: but my diamonds wont load
unranked rank iconsigmaaboy: yes
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: there is a bar
unranked rank iconsigmaaboy: but how many do i hae to earn
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: then profile
unranked rank iconsigmaaboy: yes
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: click your pfp on top right
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: ok?
unranked rank iconsigmaaboy: how much do you need to earn to go rank up
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: wait 24 hours
unranked rank iconmnxaxeygpuftpcyrnm: i earned like 1k
unranked rank iconmnxaxeygpuftpcyrnm: why do my diamands not come
SystemGamehag: 2 users received Gem370 from the Rain.
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: hello
unranked rank iconAbdullah Aldanoglu: free game at https://seruapk.com/
unranked rank iconkirill: всем пр
unranked rank iconАня Бедойя Камачо: hi
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconkathrine80: i just withdraw some coins admin rejecet my withdraw
unranked rank iconkathrine80: i just complete offers admin - my all coin
unranked rank iconkathrine80: this site fack or scam
unranked rank iconkathrine80: hlw
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndy R0631: uh?
Sign in to start chatting

20

0/160

Total Battle: Tactical War Game

Total Battle: Tactical War Game

Total Battle: Tactical War Game

Information

Total Battle: Tactical War Game - бесплатная стратегическая браузерная игра, в которой вы, как правитель, принимаете самые важные решения о своем королевстве! Постройте великолепный замок, займите место на троне и начните думать о своей собственной стратегии, которая приведет ваших людей к вершине. Подготовьте мощную армию, в которой каждый обученный рыцарь отдаст свою жизнь за свое королевство в борьбе не только с опасностями, скрывающимися за мирными жителями, но и последует за вами на войну с другими игроками. Объединяйтесь кланами или участвуйте в эпических битвах со своими союзниками, но главное поднимайтесь по рейтингу. Докажите, что вы лучший военный стратег в игре! Не ждите больше и начните свое приключение в Total Battle: Tactical War Game уже сегодня!

Recent Forum Posts

good game.so start playng

2 replies

Last reply: Apr 5, 2023

Best game ever just played it

3 replies

Last reply: Apr 5, 2023

what is this game about ?

9 replies

Last reply: Feb 5, 2021

u gotta try this game

1 replies

Last reply: Dec 27, 2020

it is very fun game.

1 replies

Last reply: Dec 25, 2020

what kind of a game would eleminate in future

2 replies

Last reply: Dec 25, 2020

Cant change name

14 replies

Last reply: Dec 4, 2020

easy to reach level 3

3 replies

Last reply: Nov 19, 2020

Platform

EarnGamesCashoutGame Information

Rewards

AffiliateLeaderboardRobuxGoogle PlaySteam

Articles

Forums

Stay Connected

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.

Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.

Terms of ServicePrivacy Policy