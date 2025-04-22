Техномагия - бесплатная браузерная MMORPG, созданная для тех, кто обладает духом настоящего воина! Начните свое приключение в мире Элинор и вступите в битву с тысячами других игроков. Путешествуйте по множеству красивых локаций, где вы встретите различных существ и монстров, с которыми вам придется сражаться. Собирайте снаряжение, создавайте оружие по собственному вымыслу и становитесь еще сильнее. Торгуйте с другими игроками, присоединяйтесь к клану, находите новых друзей или даже влюбляйтесь. Погрузитесь в сказочный мир Элинор и откройте для себя его безграничные возможности Не ждите больше и начните играть в Техномагию сегодня!