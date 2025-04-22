The_king
The_king
Gem70
mara shady
mara shady
Gem1,015
palomaaaarmy
palomaaaarmy
Gem1,750
The_king
The_king
Gem244
The_king
The_king
Gem70
The_king
The_king
Gem70
The_king
The_king
Gem7
mara shady
mara shady
Gem20
xXIts StixzXx
xXIts StixzXx
Gem223
The_king
The_king
Gem70
recibiati
recibiati
Gem12
nithishbilla051
nithishbilla051
Gem24
The_king
The_king
Gem70
The_king
The_king
Gem70
Visionary
Visionary
Gem14
Muhammad Qasim Zahid
Muhammad Qasim Zahid
Gem14
The_king
The_king
Gem7
btitomor
btitomor
Gem49
Camilito Marin
Camilito Marin
Gem7
btitomor
btitomor
Gem35
Rain

Gem1

SystemGamehag: One user received Gem82 from the Rain.
unranked rank iconmara shady: ??
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: ?\
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: can anyone tell me every offer (android) which has given the,m gems
novice rank iconhanfred: not every offer pays instantly
novice rank iconhanfred: I think 50000 gems
unranked rank iconsigmaaboy: but my diamonds wont load
unranked rank iconsigmaaboy: yes
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: there is a bar
unranked rank iconsigmaaboy: but how many do i hae to earn
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: then profile
unranked rank iconsigmaaboy: yes
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: click your pfp on top right
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: ok?
unranked rank iconsigmaaboy: how much do you need to earn to go rank up
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: wait 24 hours
unranked rank iconmnxaxeygpuftpcyrnm: i earned like 1k
unranked rank iconmnxaxeygpuftpcyrnm: why do my diamands not come
SystemGamehag: 2 users received Gem370 from the Rain.
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: hello
unranked rank iconAbdullah Aldanoglu: free game at https://seruapk.com/
unranked rank iconkirill: всем пр
unranked rank iconАня Бедойя Камачо: hi
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconkathrine80: i just withdraw some coins admin rejecet my withdraw
unranked rank iconkathrine80: i just complete offers admin - my all coin
unranked rank iconkathrine80: this site fack or scam
unranked rank iconkathrine80: hlw
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndy R0631: uh?
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0/160

TechMagic

TechMagic

TechMagic

Information

Техномагия - бесплатная браузерная MMORPG, созданная для тех, кто обладает духом настоящего воина! Начните свое приключение в мире Элинор и вступите в битву с тысячами других игроков. Путешествуйте по множеству красивых локаций, где вы встретите различных существ и монстров, с которыми вам придется сражаться. Собирайте снаряжение, создавайте оружие по собственному вымыслу и становитесь еще сильнее. Торгуйте с другими игроками, присоединяйтесь к клану, находите новых друзей или даже влюбляйтесь. Погрузитесь в сказочный мир Элинор и откройте для себя его безграничные возможности Не ждите больше и начните играть в Техномагию сегодня!

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