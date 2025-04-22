Sweet Maker - DIY Match3 Mania

Sweet Maker это простая игра типа «три в ряд», в которой главная задача состоит в том, что нужно уложить сладости в определённой последовательности. Нам будут доступны сотни уровней, но если этого будет мало, то мы можем играть в созданные нашими друзьями и другими игроками, так же мы можем создать собственный и поделиться им со всем миром — ни одна подобная игра не может похвастаться подобным функционалом!

Графика и музыка просто сказочные и очень выразительные, а на некоторых уровнях можно увидеть по-настоящему мощные и красочные эффекты вызванные комбо. Идеальная смесь для такой сладкой игры.

В самой игре существуют множество бонусов, которыми ты можешь воспользоваться, чтобы отбить все атаки противников, можешь также активировать уникальные умения такие как...мармелад или бабочку! Каждый уровень становится всё сложнее, а в конце тебя ждёт эпическая битва с боссом!

Хватит ли тебе смелости покорить мир сладостей? Не жди и скачай приложение на своё мобильное устройство, тем более, что она абсолютна бесплатна!