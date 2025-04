Sweet Maker - DIY Match3 Mania

Sweet Maker è un semplice gioco "tre di fila", in cui il compito è quello di mettere i dolci in un certo modo. Troveremo centinaia di livelli, ma se questo non è sufficiente, abbiamo l'opportunità di giocare ai livelli creati dai nostri amici e altri giocatori, anche noi possiamo creare il livello e condividerlo con il mondo - nessun gioco simile ha tale funzionalità !



La grafica e la musica del gioco sono favolose. Dopo aver giocato per un po di tempo vedrai effetti molto colorati delle combo. È una combinazione perfetta per il titolo come questo.



Nel gioco ci sono molti bonus diversi che puoi usare - per respingere tutti gli attacchi degli avversari puoi attivare abilità uniche come ... marmellata! Ogni livello diventa sempre più difficile e la fine di ogni scenario offre un'epica battaglia con il boss!



Bene, sei pronto per conquistare il mondo dei dolci? Non aspettare troppo e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo mobile, specialmente perché il gioco è completamente gratuito!