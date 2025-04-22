Если Ты поклонник вселенной Star Trek, то Start Trek Online обязательно привлечет Твоё внимание.
Star Trek Online - это научно-фантастическая MMORPG, установленный во вселенной, известной из телевизионных шоу и фильмов. После начала игры мы легко почувствуем атмосферу нашей любимой серии, поскольку основными целями геймплея являются разведка, миссия, космический и наземный бой и торговля. Четыре аспекта, которые мы могли бы увидеть в Star Trek. Фанаты точно узнают некоторые характерные места, как Штаб-квартира Звездного Флота, Туманность Мутара или Qo'noS.
Исследуй эту огромную вселенную своим собственным командиром, присоединяйся к Star Trek Online сегодня!
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