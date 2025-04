Já temos algo aqui para os fãs de Star Trek - o jogo Star Trek Online no qual vais poder mergulhar no universo desta mítica produção.



Star Trek Online é um MMORPG de fição científica, ambientada no universo conhecido pela famosa serie de televisão e pelos filmes.

Depois de começo do jogo, percebemos este ambiente único da nossa favorita serie, no qual o nosso propósito principal da jogabilidade é sua exploração, as missões, os combates no espaço e na terra e o comércio. Estes quatro aspectos sem dúvida podemos ver em Star Trek. Os fãs podem estar familiarizados com alguns lugares caraterísticos como o Quartel General da Frota Estelar, Matura Nebula ou Qo'noS.



Explore este grande universo pelo teu próprio como um comandante e junta-te a Star Trek Online hoje mesmo!