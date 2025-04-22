Наконец-то выходит долгожданная игра SoulWorker! После пяти лет ожидания, в феврале 2018 состоялась премьера.





SoulWorker это многопользовательская Action RPG с прекрасной графикой в стиле японской анимации, разработанная южнокорейской студией Lion Games и издана знаменитой компанией Gameforge, которые выпускали такие игры, как Tera или Lion.





Наша цель - это спасти человечество в постапокалиптическом мире, кишащим бесконечными ордами демонов, главное желание которых - истребить всех оставшихся людей и уничтожить Землю.





Армии зла оставляют после себя только хаос и разрушение, но еще не все потеряно. Боги дали людям крупицу надежды, посылая на землю души давно пропавших детей, наделённых невообразимыми способностями. Похоже, что только они смогут дать отпор силам зла.





Наше приключение мы начнем с выбора одного из четырёх персонажей, символизирующего один из игровых классов. Вместе с ходом игры мы будем развивать нашего персонажа, улучшая его способности и боевые характеристики.









Увлекательные бои потребуют от игрока концентрации и особых умений, и их можно проводить не только в одиночку, но и в компании с другими игроками.





Не жди, начни играть в SoulWorker уже сейчас!