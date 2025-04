Já chegou SoulWorker que se aguardava há muito! Um jogo lançado recentemente em fevereiro deste 2018, depois de 5 anos de espera, é um jogo MMORPG free-to-play de ação com uma preciosa estética anime, desenvolvido pela compania sul-coreana Lion Games Co. Ltd., e distribuida pela famosa empresa Gameforge, responsável também pela entrega de jogos como Tera ou Lion. O jogo possui as vozes coreanas e está subtitulado em várias línguas.



SoulWorker implanta uns impressionantes gráficos com uma muito cuidada estética anime que deliciará todos os otaku, com coloridas e brilhantes animações de lutas, mágias e muitas ações que estão verdadeiramente muito eficazes, e também com variedade de personagens, inimigos e ambientes.



Em SoulWorker o nosso objetivo será salvar a humanidade num mundo pós-apocalíptico, cheio de inúmeros demónios, cujo único propósito é exterminar toda a humanidade e devastar a Terra. Estos sinistros demónios entraram em nosso planeta graças a um portal denominado "O Vazio", trazendo consigo o caos e a destruição...



Porém, não tudo está perdido, ainda contamos com os favores dos deuses que nos concederam uma réstia de esperança - os SoulWorkers - umas crianças que se perderam há muito tempo atrás neste misterioso portal "O Vazio" e que regressaram à Terra dotados de poderes sobrenaturais. Parece que só os SoulWorkers serão capaz de lutar contra estas forças malignas.



Quando começamos a nossa aventura. teremos à nossa disposição 4 personagens de várias classes para escolher: Haru Estia - que possui uma espada como arma; Erwin Arclight - um pistoleiro; Lily Bloommerchen - que tem uma poderosa lámina curvada e que conhece a magia negra; e Stella Unibell que tem uma guitarra e possui várias habilidades e magias. Em SoulWorker poderemos disfrutar de combates cooperativos com até 4 jogadores, mais de 100 masmorras JcE e também zonas para combates massivos JcJ em campo aberto.



Os combates são espectaculares e requerem de grandes habilidades de concentração, de preciso control dos combos e de rápida capacidade de reacção, já que muitas vezes seremos flanqueados pelos inúmeros inimigos. Os combos se irão melhorando quando avançaremos para níveis superiores com a nossa personagem. Graças a seu sistema innovador podemos também presonalizar os heróis segundo as nossas preferências e individualizar o sistema de combate.



Não esperes mais e joga já o SouLWorker!