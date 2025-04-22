SAO’s Legend - это игра, созданная в знаменитой вселенной Sword Art Online. В нем рассказывается история мальчика, который вместе с другими игроками попал в ловушку игровой вселенной, и если хочет выбраться из ней, он должен сражаться до конца для победы над игрой.



Играй как храбрый герой и сражайся, чтобы защитить Богиню.



САО предлагает нам много возможностей и квестов, которые определено не дадут игроку скучать. Графика, характерная для манги и аниме, должна понравиться всем отаку.



Приятный игровой процесс и сбалансированные микроплатежи дают нам уверенность, что ничто не помешает нашей игровой сессии.