SAO’s Legend è un gioco la cui azione si svolge nell'universo famosissimo di una serie di light novel Sword Art Online. Il gioco racconta la storia di un fanciullo che, insieme agli altri giocatori, rimane intrappolato nel mondo del gioco e per liberarsi deve combattere fino alla fine, deve vincere a gioco. Diventi questo personaggio coraggioso e combatti per diffendere la dea. Il gioco offre tantissime funzionalità e missioni da eseguire che non ti lasceranno mai annoiare. La grafica è tipica per una serie manga e anime fa sì che questo gioco sarà un vero godimento per ogni Otaku. Un gameplay spassoso e un sistema di micropagamenti equilibrato fanno sì che sarà molto difficile smettere di giocare a questo gioco.