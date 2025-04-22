Rift - игра MMORPG, созданная и распространяемая Trion World. Войди в фантастический мир Талары, где придется столкнуться с опасностью Регулоса и его созданий из другого мира, у которых есть одна простая цель - подготовить мир, который знаем для правления злого монарха.





В процессе создания персонажа, непосредственно перед настройкой, нам нужно будет выбрать фракцию - Хранителей или Дебиантов. Каждый из них даёт нам доступ к разным расам - для первой фракции у нас есть Матосианцы, высшие эльфы и гномы, для второй - кочевая раса Эт, а затем Бахмы и Келари. Классы, типичные и интуитивное - имеем доступ к воину, клирику, магу, разбойнику и Первоначальнику. Каждый из них полезен по-своему и даёт нам возможность выбрать тот класс, который наиболее нам подходит.





Игра подразделяется на различные игровые режимы - классические подземелья, рейды и, конечно же, PvP. Рифт - мечта для исследователей, так как она имеет красивые, разнообразные и подробные пейзажи. Графика, даже если не на том же уровне, что в играх нового поколения, все равно может поразить нас своим художественным уровнем, а музыка, напряженная и типичная для мира фантази, по-прежнему актуальна и легко может конкурировать с новейшими позициями.









Итак, присоединись к этому фантастическому миру и сражайся с Регулосом и его монстрами, во славу Талары!







