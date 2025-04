Rift est un jeu MMO de rôle créé et publié par Trion Worlds. Plongez dans un monde fantastique de Talara, où vous devrez faire face au danger du Regulos, qui à travers plusieurs portals laisse passer ses créatures maléfiques qui ont un objectif – préparer ce monde à son règne. Durant une création du personnage variée, avant de personnaliser notre héro, on choisira tout d’abord notre faction – les Gardiens, ou bien les Renégats. Chacune d’entre-eux nous offre un choix des races différentes – dans la première, on peut choisir entre les Mathoshiens, les Elfes et les Nains, dans le deuxième, une race ressemblante aux Mathosiens et des nomades – les Eths, les Bahmis et les Kelari. Les classes, classiques et intuitives se divisent parmi le Guerrier, le Clerc, le Mage, le Voleur et le Primaliste. Chacune d’entre eux est utile à sa propre façon et permet le choix de celle, qui nous sera la plus adéquate. Le jeu est varié entre plusieurs modes du jeu – des donjons classiques, des raids et bien évidemment – le PvP (JcJ). Rift est un rêve pour explorateurs, avec des paysages diversifiés, magnifiques et détaillés. Le graphisme, même s’il ne représente pas le même niveau que celui des jeux de notre génération, peut toujours impressionner avec son côté artistique et la musique, typique au monde fantastique et qui tient en haleine, est toujours actuelle et peut facilement rivaliser avec les nouvelles œuvres.

Alors, rejoignez ce monde fantastique et combattez Regulos et ses monstres, afin de sauver Talara!