RF Online – это тематическая MMORPG, которая совмещает в себе футуристический si-fi стиль с классическим фэнтези. Игра была выпущена 2006 году и для игры требовалась ежемесячная подписка, но в 2016 она полностью перешла на модель free-to-play.





В начале игры нам нужно выбрать сторону конфликта в виде расовых группировок: Союз Беллато, Кора Священного Альянса или же Империя Аккреции. Затем один из четырёх доступных классов - Воин, Рейнджер, Мистик и Специалист, которые имеют свои мужские и женские модели, а в настройках есть возможность максимально персонализировать своего героя.





В RF Online есть прекрасная сюжетная линия, огромное количества контента PvE, а его PvP составляющая точно завлечёт бывалых воинов. Поскольку сейчас игра совершенно бесплатна, то нет никаких противопоказаний, чтоб её не испытать, особенно если вы пропустили ММО игры прошлого десятилетия.