RF Online est un mmorpg qui mélange la classique fantaisie avec le style futuriste sci-fi.

Le jeu est sorti en 2006 et il exigait l'abonnement mensuel, mais en 2016 il a été transformé en mode free to play.





Au début du jeu, il faut choisir l'une des races : l'Union Bellato, l'Alliance Cora ou l'Empire Accrétien et l'une des classes: Guerrier, Ranger, Mystique et Spécialiste qui ont des modèles masculin et feminin. De plus, vous pouvez personnaliser votre héros.





L'intrigue de RF est formidable, il y a plein d'activités diverses, comme PvE et PvP. Maintenant, le jeu est complètement gratuit, vous pouvez le tester sans souci!