Revelation Online - это новый MMORPG с обширными функциями PvE и PvP и захватывающей, эмоцианалной сюжетной линией, выходит на первый план с самого начала. Расправляй свои крылья (буквально!) и лети в небо Nuanor, чтобы исследовать этот полный чудес мир.



Весь мир был создан популярным китайским писателем Цзян Нэном и предлагает нам основную сюжетную линию, подсчитывающую несколько глав и несметное количество смежных квестов (завершение которых займет у нас более 100 часов).



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