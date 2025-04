Revelation Online é um novo jogo MMO que oferece os extensos modos PvE e PvP. Desde o início deste jogo, encontrarás o enredo excitante que irá te incentivar a mergulhar profundamente no jogo. Abre as asas (literalmente!) e voa pelo céu de Nuanor para explorar este mundo cheio de maravilhas.



O Universo, criado pelo famoso escritor chinês Jiang Nan, oferece-te o enredo com vários capítulos e muitas tarefas ao lado (para completar todas as tarefas precisa-se aproximadamente mais do que 100 horas).



Sem dúvida vale a pena tentar este jogo chinês de alta qualidade, então começa a jogar agora!