Rain

Gem0

unranked rank iconkathrine80: i just withdraw some coins admin rejecet my withdraw
unranked rank iconkathrine80: i just complete offers admin - my all coin
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Reborn

Reborn

Reborn

Information

Reborn - захватывающе RPG в котором появляются самые неожиданные задачи. В этом мире вы найдёте много темных подземелий, полномасштабных сражений сражений с монстрами и эпических боссов RAID в режимах PVP и PVE.

Игроку в начале пути в Reborn Online необходимо создать персонажа, выбрав пол и класс (маг, бартер, стрелок, воин) и настроив внешность, после чего может выполнять различные задания, взаимодействуйте с другими игроками, отправьтесь сражаться с монстрами, добывайте ресурсы и зарабатывайте деньги, чтобы улучшить экипировку.

Игра отличается реалистичной современной графикой. Большее количество доступных и малоизвестных объектов. Reborn позволяет развить персонажей по-разному. Благодаря многим улучшениям и навыком сможете создать самого подходящего героя, а также в ней найдёте множество вещей и монстров - это не просто прекрасный RPG, но и один из более интересных!

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1 replies

Last reply: Sep 12, 2021

What is this game

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Last reply: Mar 6, 2021

This game is a 6/10

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Last reply: Mar 6, 2021

Play raborn

8 replies

Last reply: Apr 27, 2020

Upcoming Horror!!!

8 replies

Last reply: Aug 20, 2019

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