Realm of Warriors - это бесплатная браузерная MMORPG игра, в которой вы сможете отправиться в древний Китай и принять участие в беспощадной борьбе за власть между тремя королевствами.





Разрушенная Империя была разделена на Три Королевства, которые сражаются за место на троне. Выберите один из трех доступных классов: воин, лучник или маг и проезжайте через огромные красивые места, чтобы стать еще сильнее и быть в состоянии встретить врагов. Откройте для себя захватывающую историю, вдохновленную реальными событиями, и встретите известных исторических деятелей в вашем путешествии.





Не жди! Пусть потрясающая графика и атмосферная восточная музыка привлекут вас в мир царства воинов!