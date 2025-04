Realm of Warriors est un mmorpg par navigateur gratuit grâce auquel vous partez en voyage à la Chine antique et participez en combat impitoyable de pouvoir entre Les Trois Royaumes.





L'Impérium détruit, il s'est divisé en Trois Royaumes qui se battent pour parvenir au pouvoir. Choisissez l'un des classes disponibles: guerrier, archer ou mage et commencez à explorer les endroits très pittoresques et vastes pour devenir plus puissant et vaincre vos ennemis. Découvrez l'histoire passionnante inspirée par de vrais événements et rencontrez sur votre chemin des personnages historique connus.





N'attendez plus! Laissez-vous être attiré par de beau graphisme et la musique orientale du monde de Realm of Warriors!