RAM Pressure

The_king
The_king
Gem70
mara shady
mara shady
Gem1,015
palomaaaarmy
palomaaaarmy
Gem1,750
The_king
The_king
Gem244
The_king
The_king
Gem70
The_king
The_king
Gem70
The_king
The_king
Gem7
mara shady
mara shady
Gem20
xXIts StixzXx
xXIts StixzXx
Gem223
The_king
The_king
Gem70
recibiati
recibiati
Gem12
nithishbilla051
nithishbilla051
Gem24
The_king
The_king
Gem70
The_king
The_king
Gem70
Visionary
Visionary
Gem14
Muhammad Qasim Zahid
Muhammad Qasim Zahid
Gem14
The_king
The_king
Gem7
btitomor
btitomor
Gem49
Camilito Marin
Camilito Marin
Gem7
btitomor
btitomor
Gem35
Rain

Gem1

SystemGamehag: One user received Gem82 from the Rain.
unranked rank iconmara shady: ??
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: ?\
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: can anyone tell me every offer (android) which has given the,m gems
novice rank iconhanfred: not every offer pays instantly
novice rank iconhanfred: I think 50000 gems
unranked rank iconsigmaaboy: but my diamonds wont load
unranked rank iconsigmaaboy: yes
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: there is a bar
unranked rank iconsigmaaboy: but how many do i hae to earn
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: then profile
unranked rank iconsigmaaboy: yes
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: click your pfp on top right
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: ok?
unranked rank iconsigmaaboy: how much do you need to earn to go rank up
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: wait 24 hours
unranked rank iconmnxaxeygpuftpcyrnm: i earned like 1k
unranked rank iconmnxaxeygpuftpcyrnm: why do my diamands not come
SystemGamehag: 2 users received Gem370 from the Rain.
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: hello
unranked rank iconAbdullah Aldanoglu: free game at https://seruapk.com/
unranked rank iconkirill: всем пр
unranked rank iconАня Бедойя Камачо: hi
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconkathrine80: i just withdraw some coins admin rejecet my withdraw
unranked rank iconkathrine80: i just complete offers admin - my all coin
unranked rank iconkathrine80: this site fack or scam
unranked rank iconkathrine80: hlw
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndy R0631: uh?
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0/160

RAM Pressure

RAM Pressure

RAM Pressure

Information

RAM Pressure - это бесплатная тактическая многопользовательская игра, в которой вы, как командующий одним из частных вооруженных сил, отправитесь на поиски космических артефактов. Во время метеоритного дождя на нашу планету упали странные, ранее неизвестные артефакты. Оказывается, когда-то они принадлежали инопланетянам. Похоже, в нашей галактике могли быть космические войны, и правительство, опасаясь паники, посылает опытных солдат, которым может доверить важную задачу - собрать все артефакты. Как лидер одной из многих групп, вы отправляетесь на поиски, но постепенно узнаете правду - правительство хочет для себя инопланетные технологии и хочет с их помощью захватить мир. В одиночестве или по сети с друзьями начните свое приключение и раскройте секреты странных артефактов, упавших на наш мир. Не ждите больше и играйте в RAM Pressure сегодня!

Recent Forum Posts

Ram Pressure Reviewing

3 replies

Last reply: Dec 15, 2020

this is so easy and goooood

1 replies

Last reply: Sep 29, 2020

This is a great game

16 replies

Last reply: Sep 16, 2020

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