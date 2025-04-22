RAM Pressure - это бесплатная тактическая многопользовательская игра, в которой вы, как командующий одним из частных вооруженных сил, отправитесь на поиски космических артефактов. Во время метеоритного дождя на нашу планету упали странные, ранее неизвестные артефакты. Оказывается, когда-то они принадлежали инопланетянам. Похоже, в нашей галактике могли быть космические войны, и правительство, опасаясь паники, посылает опытных солдат, которым может доверить важную задачу - собрать все артефакты. Как лидер одной из многих групп, вы отправляетесь на поиски, но постепенно узнаете правду - правительство хочет для себя инопланетные технологии и хочет с их помощью захватить мир. В одиночестве или по сети с друзьями начните свое приключение и раскройте секреты странных артефактов, упавших на наш мир. Не ждите больше и играйте в RAM Pressure сегодня!