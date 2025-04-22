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PUBG Mobile

PUBG Mobile

PUBG Mobile

Information

Для игры требуется скачать эмулятор Android - BlueStacks!


Официальная мобильная версия Battleunks Playerunknown.


Подобно версии для ПК и приставкам, в мобильной игре PUBG сотни игроков встречаются друг с другом на все той же уменьшающейся области небольшого острова. Победителем станет тот, кто останется последним на нем, поэтому очень важно как можно быстрее получить оружие, которое поможет нам расправитьсяс противниками.


Качественная графика и звук делают игровой процесс максимально реалистичным. Приглашайте своих друзей в эту уникальную игру и сражайтесь Battleunks Playerunknown где угодно.

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