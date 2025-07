какое у вас звание?

ребят помогите пж, что за голосовой набор где девушка произносит «thanks» и «awesome»? у всех тиммейтов слышу такой, мне нравится, но никак не могу найти( у меня стоит дефолтный и там на те же фразы произносится thank you и excellent work

Join the conversion by creating an account on Gamehag