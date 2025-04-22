One Piece Online 2: Pirate King - бесплатный браузерный MMORPG , основанный на популярном аниме One Piece. Двигайтесь по карте и перемещайте свой корабль по всем местам, полным опасных приключений! Тут ещё больше веселья с изысканной графикой, новыми кораблями и оборудованием. Выберите один из четырех главных персонажей: Сейлор, Темный маг, Снайпер или Доктор и вербуйте свою команду, которая поможет вам стать первым, кто найдет сокровище! Познакомьтесь с оригинальными персонажами из хорошо известной серии манги и отправитесь в парус, чтобы стать тем, кто станет королем пиратов!
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