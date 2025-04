One Piece Online 2: Pirate King est un jeu gratuit MMO RPG par navigateur, basé sur le célèbre anime One Piece . Suivez la carte et dirigez votre vaisseau à travers d'innombrables endroits où des aventures dangereuses vous attendent! Obtenez encore plus de plaisir du jeu grâce à l'infographie améliorée, de nouveaux navires et de l'équipement. Choisissez l'un des quatre héros principaux: Sailor, Sorcier (Dark Mage), Sagittaire (Sniper) ou Médecin (Doctor) et recrutez votre équipage pour vous aider à être le premier et à découvrir le trésor! Rencontrez les héros originaux du célèbre manga et mettez des aigles pour devenir le roi des pirates!