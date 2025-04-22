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OGame

OGame

OGame

Information

OGame - это браузерная стратегическая игра локализованная в космосе. Она должна понравиться не только игрокам интересующимся вселенной, но и широкому кругу поклонников стратегических игр.
Первый квест, который игрок получает, это выбор своего сервера - вселенной. После этого начинается! Мы можем выбирать между различными планетами, спутниками и целыми галактиками, которые потом можно развить и использовать различными способами. Чрезвычайно важно собирать ресурсы и вырабатывать энергию, поскольку экономика играет решающую роль в развитии новых технологий и влияют на их эффективность. Кроме этого можно торговать.
Наиболее важным является совершенствование наших планет и строительство зданий, таких как станция и роботизированный завод. Стоит помнить о сотрудничестве и PvP. Ещё один важный аспект - иметь собственный флот, который позволяет атаковать других игроков и защищаться от них. Сотрудничество идёт по пути создания альянсов, делающее общение намного проще и эффективнее, особенно для начинающих. Надо также уметь использовать анти-материю, которой у нас в самом начале 8 000. Это ценное вещество, полезное для оплаты услуг офицера и командира, а также в торговле. OGame, безспорно, является одной из самых интересных стратегических игр, удивительно обширной и поэтому, исключительно поглощающей!


Recent Forum Posts

This game is fun but needs alot of update

1 replies

Last reply: May 8, 2021

Its a very good browser strategy game with great graphics

4 replies

Last reply: Jan 21, 2021

this game has a amezing graphic

13 replies

Last reply: Jan 12, 2021

what is this game about ?

4 replies

Last reply: Dec 12, 2020

Does anyone know an alliance I can join?

9 replies

Last reply: Nov 28, 2020

What is this game about?

7 replies

Last reply: Sep 7, 2020

Are you love this game

5 replies

Last reply: Jun 5, 2020

oof this game is old

10 replies

Last reply: Mar 18, 2020

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