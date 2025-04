OGame est un jeu de stratégie par navigateur dont l’action se déroule dans l’espace. Cette production devrait attirer des joueurs non seulement intéressés par la thématique de l’univers, mais aussi un vaste groupe des fans de stratégie. En premier lieu, le joueur a comme mission le choix du serveur – de l’univers, pour enfin commencer le jeu! On peut choisir entre plusieurs planètes différentes, lunes ou galactiques entières, qui peuvent être développées et utilisées de différentes façons. Il est très important d’extraire les matières premières et l’énergie car ce sont elles qui jouent le rôle le plus important dans le développement de toute la technologie et ont un impact sur leur performance générale et en plus, les matières premières peuvent être utilisées dans les échanges. Le plus important est le renforcement des nos planètes, la construction des bâtiments comme les stations et usines de robots, en n'oubliant pas en même temps l'importance de la coopération ou du combat avec d’autres joueurs. Un autre aspect fondamental est la possession de notre propre flottille, qui sert à la fois à la défense et au attaque. La coopération, quant à elle, devrait être faite à travers les alliances, qui facilitent la communication et est extrêmement utile, surtout pour les débutants. Cela vaut la peine de se rappeler de l’antimatière, qui est disponible au début à la quantité de 8 000. C’est une substance précieuse utilie pour rémunérer les officiers, les commandants ou bien, tout simplement au niveau du commerce. OGame est sans aucun doute un des jeux de stratégie les plus attractifs, exceptionnellement étendue et par là, particulièrement addictive!