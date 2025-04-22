My Sunny Resort - это бесплатная игра для браузера с чрезвычайно расслабляющей и праздничной атмосферой. Игрок становится менеджером отеля, который является очень ответственной функцией. Твои обязанности включают в себя обслуживание гостей, чтобы они чувствовали себя хорошо и комфортно, а также развитие курорта благодаря его украшению и расширению. Важно мыслить рационально и правильно управлять средствами. Твоя деятельность будет оценена определённым количеством звезд, которые являются показателем качества курорта. Кроме того, точно будешь хорошо проводить время выполняя новые заказы. Стоит помнить о том, чтобы представить новинки в отеле! Хорошее предложение принесeт больше гостей, а деньги - важный элемент роста и развития вашей популярности. My Sunny Resort , несомненно, это одна из самых ярких и климатических игр в браузере. Стоит взглянуть на этот экзотический мир и потратить время на ответственную, но также интересную и невероятно динамичную роль менеджера!