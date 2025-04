My Sunny Resort est un jeu gratuit par navigateur doté d’une extrêmement reposante atmosphère de vacances! On joue en tant qu’un directeur de l'hôtel et ceci est une fonction très responsable! Votre métier est de servir les clients, afin que leur séjour soit le plus confortable et agréable ainsi que le développement de votre station en la décorant et contribuant à son expansion. Il est important de gérer vos fonds de façon rationnelle et responsable. Pour votre activité pour la commodité des clients, vous allez recevoir un nombre approprié des étoiles, qui représentent la qualité de votre station. A part cela, vous allez bien vous divertir en accomplissant des nouvelles tâches. Cela vaut la peine de rappeler d’introduire des nouveautés dans l’offre du votre hôtel! Une bonne offre attirera un plus grand nombre des clients et l’argent est un élément essentiel à l’expansion et la croissance de popularité. My Sunny Resort est, sans aucun doute, parmi les jeux par navigateur les plus pittoresques et atmosphériques. Il est très intéressant de jet un coup d’oeil sur ce monde exotique et consacrer un peu de temps pour devenir un véritable manager!