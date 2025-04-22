Создай собственный цирк и возглавь его в «My Free Circus». Организуй показы с участием талантливых актёров и экзотических животных. Позаботься о своих сотрудниках и побалуй гостей, приезжающих в ваш цирк, чтобы заработать как можно больше денег, а потом развивить свой бизнес.



Если хочешь, чтобы Твои животные и артисты выступали на высшем уровне, предоставляй им еду, тренировки и немного любви. Они ответят на сочувствие и привлекут толпу гостей в Твой цирк.



Производи вкусные угощения и игрушки для своих гостей, Ты не только директор цирка, но и бизнесмен.



Начни играть сейчас и регулярно проверяй, что происходит в в Твоём фантастическом цирке!