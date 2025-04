Créez votre propre cirque et suivez son développement dans la simulation My Free Circus. Organisez des spectacles avec la participation d’une troupe d’artistes doués et des animaux exotiques. Prenez soin de vos employés et choyez les spectateurs arrivant dans le cirque, afin d’obtenir beaucoup plus d’argent pour le développement de votre business.

Afin que vos animaux et la troupe donnent spectacles de plus haut niveau, apportez-leur de la nourriture, un entraînement et un peu d’amour. Ils vous répondront avec sympathie et attireront des foules des visiteurs.

Produisez des friandises et des jouets pour vos spectateurs, vous êtes non seulement un directeur de cirque, mais aussi un chef d’entreprise.

Commencez le jeu dès maintenant et vérifiez chaque jour, de quelle manière grandit votre cirque extraordinaire.