Metin 2 - довольно популярный пример бесплатной игры MMORPG. В ней мы можем выбрать между пятью различными классами персонажей: сурой, шаманом, воином, ниндзя и ликаном. Для каждого из них характерен свой игровой процесс, благодаря чему отлично дополняют друг друга в команде. Воин, который является воплощением великой силы, будет сражаться с монстрами рядом с сурой, помогая ему в первой линии столкновения. Шаман, поддерживающий союзников своей магией улучшающей их статистики, ниндзя, сильный боец для быстрых и близких столкновений, в тоже время он может заманить монстров нужное вам место благодаря луку и, наконец, ликану, который просто отличный убийца.

Игра даёт нам большое количество квестов, способствующих исследованию мира вокруг, поскольку он содержит множество мест, где водятся все виды монстров, которых должно уничтожить и собрать необходимые материалы. Увеличивая опыт, мы улучшаем нашего персонажа добавляя очки в навыки и настраивая наше снаряжение. Создание или присоединение к гильдии может предоставить нам много новых друзей и войнов гильдии для сотрудничества.



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